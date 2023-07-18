На молодежном форуме в КЧР разработали стратегии по улучшению межнациональных отношений

В рамках мероприятия также организовали ярмарку культурного обмена

ЧЕРКЕССК, 18 июля. /ТАСС/. Около 80 молодых людей из регионов Северного Кавказа стали участниками форума "Межкультурное согласие" в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии. В рамках мероприятия разработали стратегии для улучшения межнациональных отношений, рассказал ТАСС во вторник министр по делам молодежи региона Ибрагим Тоторкулов.

"В период с 14 по 18 июля 2023 года организован и проведен окружной форум "Межкультурное согласие", в котором приняли участие около 80 человек от 18 до 35 лет из каждого субъекта Северного Кавказа. Форум носил образовательный характер, мы смогли предоставить участникам платформу для обмена идеями, опытом и разработки стратегий для улучшения коммуникации и сотрудничества в многообразном обществе", - сказал министр.

По его словам, основной задачей форума являлось формирование и развитие межкультурного, межконфессионального согласия народов России. В рамках мероприятия провели обучающие семинары, панельные дискуссии, упражнения, ролевые игры. Кроме того, организовали ярмарку культурного обмена, на которой участники из регионов Северного Кавказа продемонстрировали свою культуру, в том числе традиции и этническое разнообразие, через музыку, танцы и кухню.

"Следует обратить внимание, что место проведения форума выбрано не случайно - Карачаево-Черкесская Республика является одним из наиболее многонациональных субъектов страны, где межкультурное и межнациональное согласие находится на высоком уровне", - добавил Тоторкулов.

Организаторами форума являются Министерство по делам молодежи Карачаево-Черкесской Республики и Автономная некоммерческая организация по развитию кадрового потенциала молодежи в КЧР "Моя карьера". Мероприятие организовано в рамках программы комплексного развития молодежной политики в России "Регион для молодых".