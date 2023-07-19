В Москве отреставрируют еще 10 храмов по городской субсидии

Среди них колокольня в усадьбе Кусково, храм Тихвинской Иконы Божией Матери на проспекте Мира, храм Святого Мартина Исповедника

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Специалисты столичного Департамента культурного наследия Москвы определили список храмов - памятников архитектуры, которые отреставрируют или отремонтируют за счет средств городской субсидии. Разрешения на проведение работ уже получены, сообщили в среду в пресс-службе департамента.

"Субсидии на реставрацию старинных храмов правительство Москвы выделяет с 2011 года. Благодаря программе приведено в порядок 42 памятника архитектуры. В текущем году одобрены заявки еще по 10 объектам. Среди них колокольня в усадьбе Кусково, храм Тихвинской Иконы Божией Матери на проспекте Мира, храм Святого Мартина Исповедника", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Планируется, что уже в этом году работы будут полностью завершены в Никольской церкви на улице Большой Косинской, также рабочие отремонтируют ограду церкви Знамения в Карачарове. Кроме того, специалисты вернут исторический облик колокольне и трапезной церкви Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, колокольне церкви Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе, зданиям церквей Николая Чудотворца в Подкопаях, Живоначальной Троицы в Хорошеве и Троицы в усадьбе Свиблово.

"Тихвинский храм в Алексеевском - один из самых древних в утвержденном списке: считается, что его строили с 1676 по 1682 год. А едва ли не самый известный - храм Святого Мартина Исповедника на улице Александра Солженицына. Согласно легенде, в 1812 году наполеоновский генерал был так поражен его красотой, что приказал своим солдатам охранять здание", - заключили в Мосгорнаследии.