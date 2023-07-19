Дума запретила учет данных незаконной психиатрической помощи при оценке состояния граждан

Закон дополнили положением об обязательном указании в документах информации о том, что оказанная им принудительная психиатрическая помощь, в том числе госпитализация, были признаны необоснованными

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий медицинским организациям при выдаче справок о состоянии психического здоровья граждан учитывать данные об оказании им принудительной психиатрической помощи, если такая помощь была признана незаконной.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в январе, в первом чтении Госдума приняла его в марте. Изменения вносятся в закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". Закон дополняется положением об обязательном указании в медицинских документах граждан информации о том, что оказанная им принудительная психиатрическая помощь, в том числе госпитализация, были признаны необоснованными.

По действующим нормам, психиатрическое освидетельствование можно провести без согласия гражданина, если его состояние несет непосредственную опасность для него или окружающих. Данные такого освидетельствования и заключение о состоянии психического здоровья гражданина фиксируются в медицинской документации. При этом принудительные оказание психиатрической помощи и госпитализация в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь, могут быть признаны необоснованными по решению суда, вышестоящего должностного лица, а также по решению комиссии врачей-психиатров. Действующие нормы обязывают медорганизации хранить в течение 25 лет данные об оказании принудительной психиатрической помощи, даже если ее оказание было признано необоснованным, то есть незаконным.

В связи с этим новые нормы обязывают включать в медицинские документы информацию о необоснованности оказания принудительной психиатрической помощи, в том числе госпитализации, а также запрещают учитывать эти данные при оценке состояния психического здоровья граждан и выдаче им заключений и справок. При этом медорганизации будут и дальше вести такую документацию, но в медкартах должно быть указано на недопустимость использования таких данных при оценке состояния психического здоровья человека. Корреспондирующие поправки также вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

Документ был подготовлен в рамках реализации постановления Конституционного суда (КС) РФ от 13 июля 2022 года, который признал не соответствующим конституции РФ сохранение медицинской документации гражданина в неизменном виде, даже если принудительная психиатрическая помощь впоследствии была признана необоснованной. Как отмечается в постановлении КС, законодательство сегодня подразумевает, что любая информация о психическом здоровье человека остается доступной для медиков и служит ориентиром при выдаче справок и иных документов, в том числе влияющих на реализацию прав и свобод.

Новые нормы вступают в силу с 1 апреля 2024 года.