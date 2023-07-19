Жестовый язык стал официальным в ЮАР

ЮАР стала четвертой страной в Африке, где жестовый язык стал официальным языком общения, после Кении, Зимбабве и Уганды

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса подписал в среду закон, который придал южноафриканскому жестовому языку статус официального в ЮАР. Прямую трансляцию церемонии вела местная медиагруппа SABC.

"Жестовый язык стал 12-м официальным языком страны, - заявил Рамапоса. - Присвоение ему нового статуса является важным шагом в реализации прав значительной части населения ЮАР".

Южноафриканский язык жестов является языком коренных народов, который представляет собой важный элемент языкового и культурного наследия ЮАР, говорится в заявлении канцелярии главы государства. Он имеет собственные четкие грамматические структуры и лексику и не зависит ни от какого другого языка.

ЮАР стала четвертой страной в Африке, где жестовый язык стал официальным языком общения, после Кении, Зимбабве и Уганды.