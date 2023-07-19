Очереди на проезд по Крымскому мосту устранили с обеих сторон

По состоянию на 12:00 мск в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находилось 220 транспортных средств

ТАСС, 19 июля. /ТАСС/. Очереди на проезд по Крымскому мосту на 19:00 часов среды с обеих сторон нет. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"19:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

В среду по состоянию на 12:00 мск в очереди на Крымский мост со стороны Керчи находилось 220 транспортных средств.

В настоящее время по мосту могут ехать легковые автомобили массой до 3,5 тонн. Через Керченскую паромную переправу направляются грузовые автомобили с приоритетными видами товаров, рейсовые автобусы и организованные группы детей. Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами, всех прочих заказных автобусов осуществляется через новые регионы.