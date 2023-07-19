AFP: в Кении полиция разогнала демонстрации оппозиции против роста цен

За нарушения закона по всей стране задержаны 300 человек

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Полиция разогнала в среду в ряде городов Кении запрещенные властями антиправительственные демонстрации, участники которых протестовали против роста цен. Об этом сообщило Agence France Presse (AFP).

Официальных отчетов о произошедших столкновениях и возможных пострадавших пока нет, отмечает агентство. Однако очевидцы говорят, что размах акций протеста был существенно меньшим, нежели прошедшие 12 июля аналогичные акции, когда в ходе беспорядков были убиты девять человек. Спокойно было в среду и в Найроби.

Кабинет-секретарь (министр) внутренних дел и координации национального правительства Кении Китуре Киндики сообщил, что по всей стране за нарушения закона задержаны 300 человек. "Всем им в ближайшее время будут предъявлены обвинения в грабежах, поджогах, нападениях на силовиков, вандализме", - заявил он. Кенийские власти запретили проведение 19 и 20 июля демонстраций протеста в связи с опасениями по поводу безопасности граждан.

Организатором демонстраций является антиправительственная коалиция "Азимио" во главе с бывшим кандидатом в президенты страны Раилом Одингой. Он требует отмены закона, который увеличил налоги и сборы.

Президент Кении Уильям Руто подписал 26 июня закон о бюджете на предстоящий финансовый год после одобрения его текста парламентом. Закон среди прочего повышает вдвое (до 16%) НДС на топливо, вводит жилищный сбор в размере 1,5% в жилищный фонд для всех работающих кенийцев. Правительство рассчитывает, что новые налоги будут приносить казне дополнительно около €2 млрд.