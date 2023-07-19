19 июля, 18:30,
обновлено 19 июля, 18:40

Икону "Святая Троица" доставили в Центр имени Грабаря

Российская газета/ Министерство культуры РФ/ ТАСС
© Российская газета/ Министерство культуры РФ/ ТАСС

Святыню упаковали в ящик для транспортировки, фургоны сопровождали автомобили ДПС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. "Святую Троицу" кисти Андрея Рублева доставили в среду вечером из храма Христа Спасителя (ХХС) в Реставрационный центр имени Грабаря. Транспортировкой иконы занимался перевозчик "Арт-курьер", ответственный за перевозку реликвии из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя 4 июня, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Что известно об иконе "Троица" Андрея Рублева

Святыню упаковали в ящик для транспортировки, фургоны сопровождали автомобили ДПС. В Реставрационном центре имени Грабаря для хранения "Троицы" подготовлено помещение со специальным температурно-влажностным режимом, газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны. Совет из ведущих специалистов в области изучения, сохранения и реставрация древнерусской живописи планирует принять решение о реставрации или консервации иконы до конца июля.

Ранее заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова сообщила, что в Центре Грабаря "были обеспечены ровно такие же условия хранения, как когда икона пребывала в Третьяковской галерее - это постоянная температура 19 градусов, влажность 50%". Она добавила, что в помещении также оборудована комфортная световая среда со светодиодными светильниками. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация