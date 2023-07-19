Икону "Святая Троица" доставили в Центр имени Грабаря

Святыню упаковали в ящик для транспортировки, фургоны сопровождали автомобили ДПС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. "Святую Троицу" кисти Андрея Рублева доставили в среду вечером из храма Христа Спасителя (ХХС) в Реставрационный центр имени Грабаря. Транспортировкой иконы занимался перевозчик "Арт-курьер", ответственный за перевозку реликвии из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя 4 июня, передает корреспондент ТАСС.

Святыню упаковали в ящик для транспортировки, фургоны сопровождали автомобили ДПС. В Реставрационном центре имени Грабаря для хранения "Троицы" подготовлено помещение со специальным температурно-влажностным режимом, газовой системой пожаротушения и техническими средствами охраны. Совет из ведущих специалистов в области изучения, сохранения и реставрация древнерусской живописи планирует принять решение о реставрации или консервации иконы до конца июля.

Ранее заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Грабаря Елена Проханова сообщила, что в Центре Грабаря "были обеспечены ровно такие же условия хранения, как когда икона пребывала в Третьяковской галерее - это постоянная температура 19 градусов, влажность 50%". Она добавила, что в помещении также оборудована комфортная световая среда со светодиодными светильниками.