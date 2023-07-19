Митрополит Иларион назвал искажение учения о церкви "корнем разделения" в православии

Митрополит представил на Архиерейском совещании общецерковный документ "Об искажении православного учения о церкви в деяниях Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Искажение православного учения о церкви, допущенное Константинопольским патриархатом, стало, помимо политических причин, "корнем разделения" в мировом православии. Об этом заявил в среду на Архиерейском совещании Русской православной церкви глава Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ митрополит Венгерский и Будапештский Иларион.

Митрополит Иларион представил на заседании подготовленный общецерковный документ "Об искажении православного учения о церкви в деяниях Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей", его выступление опубликовано на сайте РПЦ.

"Новая экклезиология (учение о церкви - прим. ТАСС) Константинополя оценивается как разрушающая канонические устои Вселенской церкви и наносящая тяжкий вред единству поместных православных церквей. Принятие данного документа представляется весьма своевременным. Корнем разделения в мировом православии, помимо политических причин, стало искажение православной экклезиологии", - сказал митрополит.

По его словам, это обязывает свидетельствовать о неповрежденном православном вероучении, раскрывая его применительно к возникшим отступлениям от канонического порядка.

"Документ призван выразить решительное несогласие с действиями Константинопольского патриархата, который активно и агрессивно насаждает свои идеи и реализует их в антиканонических деяниях. Отсутствие богословской и канонической реакции на такие действия Константинопольского патриархата давало бы почву для дальнейшего разрастания его непомерных притязаний", - отметил иерарх РПЦ.