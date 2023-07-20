На ВДНХ в Москве заработает проект по преодолению дистанции в любом темпе "Пять верст"

Занятия будут проводиться каждую субботу

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Спортивный проект "Пять верст", в рамках которого любой желающий сможет преодолеть дистанцию в 5 км в удобном для себя темпе, будет проходить каждую субботу на ВДНХ в Москве, первая встреча участников старта состоится 22 июля. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Особенность этих массовых стартов в том, что они предоставляют возможность заняться спортом на свежем воздухе в кругу единомышленников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что занятия будут проводиться круглый год каждую субботу, первая встреча состоится 22 июля.

В тексте сообщается, что трасса пролегает от территории парка "Останкино", проходит вдоль каскада Каменских прудов до павильона №44 "Кролиководство", где участники разворачиваются обратно. На месте старта спортсменов будут ждать волонтеры, к которым можно обратиться по возникающим вопросам.

Как рассказывается в материале, участники смогут отслеживать свои результаты, а также преодолевать ту же дистанцию на других маршрутах по всей России. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте проекта "Пять верст". Проект организован автономной некоммерческой организацией "Паркран" при поддержке ВДНХ.