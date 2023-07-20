Мурашко заявил о необходимости развивать движение врачей стран БРИКС

По словам главы Минздрава, оно может быть сформировано в том же формате, в каком в России существует Национальная медицинская палата

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Объединенное врачебное сообщество необходимо развивать в странах БРИКС, оно может быть сформировано в том же формате, в каком в России существует Национальная медицинская палата. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Есть блок вопросов в рамках БРИКС, который мы предлагаем - развитие движения врачебного сообщества, то есть, это формирование по типу, как в России существует Национальная медицинская палата, соответственно, объединенного врачебного сообщества в этих странах. И обсуждаются вопросы по созданию медицинского журнала в этом направлении - у этого [предложения] мы тоже видим большие перспективы. Это тоже инициатива Российской Федерации", - сказал он на экспертном форуме по ядерной медицине стран БРИКС.

Он добавил, что в пандемийный период Россия активно сотрудничала со странами БРИКС по разработке методов профилактики и лечения коронавирусной инфекции. Сейчас Россия предложила межгосударственному объединению развивать ядерную медицину, отметил он.

Союз медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" создан в 2010 году. По данным сайта организации, ее учредителями выступили 35 общественных и некоммерческих организаций, объединений и профессиональных ассоциаций. Цель Национальной медицинской палаты - объединить профессиональное медицинское сообщество России на принципах саморегулирования для совершенствования системы охраны здоровья населения страны.