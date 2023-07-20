Комитет Думы одобрил закрепление в УПК норм о задержании до 30 суток при военном положении

Согласно соответствующим поправкам, если в отношении подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления не была избрана мера пресечения в указанный срок, то он должен быть освобожден

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять поправки о закреплении в Уголовно-процессуальном кодексе РФ норм, согласно которым подозреваемый в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления может быть задержан при военном положении на срок до 30 суток.

Поправки были одобрены ко второму чтению законопроекта, уточняющего полномочия руководителя следственного органа и прокурора в ходе досудебного производства по уголовному делу. Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым 20 января, в первом чтении документ принят 21 июня.

Сейчас по УПК до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Поправками в кодекс добавляется норма о том, что в условиях военного положения задержание подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления возможно до судебного решения на срок не более 30 суток. Если в отношении подозреваемого не была избрана мера пресечения в указанный срок, то он должен быть освобожден.