Комитет Думы одобрил ко II чтению санкции за работу в незарегистрированных иностранных НПО

Уточняется, что лицо освобождается от уголовной ответственности за участие в такой НПО, если оно добровольно прекратило участие в ее деятельности и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о лишении свободы за повторное участие в работе или за организацию деятельности в РФ зарубежных или международных НПО, данные о которых не внесены в специальный реестр таких организаций.

Документ разработали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В первом чтении предлагалось дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей, по которой за участие в работе такой неправительственной организации в России в случае, если лицо уже привлекалось к административной ответственности за данное правонарушение, предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет с потенциальной потерей права занимать определенные должности в течение пяти лет. Также предусмотрены обязательные работы на срок до двухсот часов либо принудительные работы на срок до двух лет с возможным ограничением свободы на такой же срок. Данный состав будет распространяться не только на лиц, ранее привлеченных к административной ответственности, но и на тех, кто привлекался по статье УК РФ об организации работы нежелательных в РФ иностранных НПО.

Также устанавливалось, что если речь идет об организации работы такой НПО, то срок лишения свободы может составить до трех лет. Данный пункт будет распространяться на всех, а не только на лиц, допустивших нарушения при работе с незарегистрированными иностранными НПО. Запрет на работу на определенных должностях может составить до семи лет. Обязательные работы могут составить до 360 часов, а принудительные работы суд сможет назначить на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Поправки ко второму чтению предусматривают, что указанные положения также распространятся на участие в деятельности или организацию деятельности зарубежных или международных НПО, не имеющих зарегистрированного по закону структурного подразделения (отделения).

Также уточняется, что лицо освобождается от уголовной ответственности за участие в такой НПО, если оно добровольно прекратило участие в ее деятельности и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.