В ЛНР сообщили, что медучреждения получат от кабмина почти 600 млн рублей на дооснащение

В частности, сосудистые центры и медучреждения республики получат на оснащение 127 млн 66 тыс. рублей, медучреждения, оказывающие помощь онкобольным пациентам, - 155 млн 424 тыс. рублей

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Луганской Народной Республики (ЛНР) получат почти 600 млн рублей на оснащение медицинским оборудованием в рамках соответствующего распоряжения правительства РФ. Об этом сообщила в четверг в Telegram-канале пресс-служба правительства ЛНР.

В сообщении говорится, что сосудистые центры и медучреждения ЛНР получат на оснащение 127 млн 66 тыс. рублей, медучреждения, оказывающие помощь онкобольным пациентам, - 155 млн 424 тыс. рублей, на оснащение медорганизаций автоматизированными рабочими местами для региона выделено 181 млн 371 тыс. рублей. Для проведения массового обследования младенцев на врожденные или наследственные заболевания правительство РФ выделило 8 млн 204 тыс. рублей, а на профилактику осложнений у пациентов, перенесших инсульты и инфаркты миокарда и находящихся на диспансерном наблюдении, - 129 млн 93 тыс. рублей.

19 июля вице-премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получат 2,1 млрд рублей для оснащения медучреждений.