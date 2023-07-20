На саммите Россия - Африка задействуют более 800 волонтеров

Они будут работать по более чем 25 функциональным направлениям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Волонтерский корпус для работы на саммите Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля, сформирован в составе 825 человек. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городской администрации.

"В основной состав волонтерского корпуса вошли 825 человек, 599 из которых - петербуржцы, 226 - представители других регионов страны. Добровольцы будут оказывать информационную и логистическую поддержку участникам как на основной площадке проведения деловой программы - в "Экспофоруме", так и на удаленных объектах - таких, как аэропорт Пулково, Московский вокзал, пункты аккредитации и отели проживания участников", - говорится в сообщении.

Волонтеры будут задействованы по более чем 25 функциональным направлениям. Они уже прошли предварительный отбор. После общего обучения для них организуют специализированные тренинги в местах проведения мероприятий, где волонтеры знакомятся с инфраструктурой объектов и своими непосредственными обязанностями.

"Ребята будут обеспечены формой - деловыми и спортивными комплектами одежды в зависимости от функционала, а также бесплатным питанием и трансфером до места деятельности", - уточнили в пресс-службе.

В Смольном отметили, что в Санкт-Петербурге активно развивается волонтерское движение. С начала 2023 года почти 200 тыс. петербуржцев вовлечены в добровольческую деятельность. Реализуется 17 направлений добровольчества в различных сферах, включая образование, гражданско-патриотическое воспитание, здравоохранение, социальное обслуживание населения, культуру, туризм, спорт, охрану природы, развитие городской среды.