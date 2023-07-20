Участок Долгопрудненского шоссе в Северном районе Москвы реконструируют

Проект предполагает автоматизированное управление дорожным движением в рамках интеллектуальной транспортной системы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Участок Долгопрудненского шоссе на территории района Северный на северо-востоке столицы планируется реконструировать. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Проектом предусмотрена реконструкция участка Долгопрудненского шоссе со строительством проезда от бокового проезда Дмитровского шоссе до бульвара Академика Ландау", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

Так, запланирована реконструкция участка трассы по направлению движения в сторону бульвара Академика Ландау и улицы Академика Флерова, строительство проезда, соединяющего бульвар Академика Ландау с Дмитровским шоссе, а также реконструкция бульвара Академика Ландау от дома 1А, корпуса №14 по Челобитьевскому шоссе до дома 122Г, корпуса 1, строение 1 по Дмитровскому шоссе.

"Кроме того, запланировано строительство проезда с двухсторонним движением, соединяющим боковой проезд Дмитровского шоссе и бульвар Академика Ландау. На пересечениях этих участков будет установлен светофор", - добавил Бочкарев.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что проект предполагает автоматизированное управление дорожным движением в рамках интеллектуальной транспортной системы. "Специалисты установят на светофорном объекте две поворотные IP-видеокамеры и дорожный контроллер", - заявила она.

По словам главы комитета, для комфортного передвижения маломобильных граждан будут устроены тротуары и пешеходные дорожки, установлен пониженный бортовой камень, уложены наземные тактильные указатели. "При этом на период проведения строительных работ движение пешеходов будет организовано по существующим тротуарам. Дополнительно установят временные дорожные знаки и нанесут разметку", - заключила Яковлева.