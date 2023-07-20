20 июля, 10:21
Военная операция на Украине

Эксперт заявила, что для ветеранов СВО нужно выстроить комплексную систему реабилитации

Председатель Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева сообщила, что получившие инвалидность ветераны нуждаются в особом подходе

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комплексную систему реабилитации ветеранов специальной военной операции необходимо выстроить по всей стране, сейчас они вынуждены обращаться в отдельные инстанции или ездить в Москву. Об этом заявила председатель Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы прекрасно понимаем, что сегодня есть объективные проблемы, которые необходимо решать. Например, на данный момент в стране нет комплексной услуги реабилитации. Человек вынужден ходить по различным инстанциям, а зачастую летать в Москву, чтобы получить нормальные протезы и научиться ими пользоваться. <...> Важно выстроить эту систему, чтобы помощь можно было получить близко к месту жительства, а не ездить через всю страну. А качество оказываемой комплексной услуги по реабилитации было во всех субъектах без исключения одинаковым", - сказала она на первом форуме ветеранов боевых действий специальной военной операции государственного фонда "Защитники Отечества" "Справедливость. Забота. Уважение".

Цивилева отметила, что ветераны СВО, получившие инвалидность, нуждаются в особом подходе. Поэтому важно не только вернуть им способность к передвижению, но и приблизить их жизнь к привычной. "Важно не просто выдать протез, необходимо комплексное предоставление услуги по протезированию совместно с соответствующими реабилитационными мероприятиями. Чтобы ветеран не просто перемещался на протезе, а полноценно, с минимальными потерями функций мог использовать бионический протез руки - не как косметический, а заниматься спортом, работать на компьютере, выполнять многие задачи", - пояснила председатель фонда.

По словам Цивилевой, по этому направлению фонд работает с профильными ведомствами и ведущими медицинскими и научными центрами. "Вместе с Министерством здравоохранения России мы будем проводить профилактические осмотры возвращающихся домой к мирной жизни бойцов. Чтобы при необходимости они могли получить профессиональную адресную медицинскую помощь, а также консультацию психолога", - сказала она.

Кроме того, высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам СВО, получившим тяжелые ранения, готов оказать Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии в Подмосковье. Также, как отметила Цивилева, программу диспансеризации и комплексной медицинской реабилитации разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). При необходимости агентство предоставит специализированные автомобили, чтобы диспансеризацию можно было проводить в малых населенных пунктах, рассказала председатель фонда. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеЦивилева, Анна Евгеньевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация