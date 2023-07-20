Эксперт заявила, что для ветеранов СВО нужно выстроить комплексную систему реабилитации

Председатель Фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева сообщила, что получившие инвалидность ветераны нуждаются в особом подходе

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комплексную систему реабилитации ветеранов специальной военной операции необходимо выстроить по всей стране, сейчас они вынуждены обращаться в отдельные инстанции или ездить в Москву. Об этом заявила председатель Фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Мы прекрасно понимаем, что сегодня есть объективные проблемы, которые необходимо решать. Например, на данный момент в стране нет комплексной услуги реабилитации. Человек вынужден ходить по различным инстанциям, а зачастую летать в Москву, чтобы получить нормальные протезы и научиться ими пользоваться. <...> Важно выстроить эту систему, чтобы помощь можно было получить близко к месту жительства, а не ездить через всю страну. А качество оказываемой комплексной услуги по реабилитации было во всех субъектах без исключения одинаковым", - сказала она на первом форуме ветеранов боевых действий специальной военной операции государственного фонда "Защитники Отечества" "Справедливость. Забота. Уважение".

Цивилева отметила, что ветераны СВО, получившие инвалидность, нуждаются в особом подходе. Поэтому важно не только вернуть им способность к передвижению, но и приблизить их жизнь к привычной. "Важно не просто выдать протез, необходимо комплексное предоставление услуги по протезированию совместно с соответствующими реабилитационными мероприятиями. Чтобы ветеран не просто перемещался на протезе, а полноценно, с минимальными потерями функций мог использовать бионический протез руки - не как косметический, а заниматься спортом, работать на компьютере, выполнять многие задачи", - пояснила председатель фонда.

По словам Цивилевой, по этому направлению фонд работает с профильными ведомствами и ведущими медицинскими и научными центрами. "Вместе с Министерством здравоохранения России мы будем проводить профилактические осмотры возвращающихся домой к мирной жизни бойцов. Чтобы при необходимости они могли получить профессиональную адресную медицинскую помощь, а также консультацию психолога", - сказала она.

Кроме того, высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам СВО, получившим тяжелые ранения, готов оказать Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии в Подмосковье. Также, как отметила Цивилева, программу диспансеризации и комплексной медицинской реабилитации разрабатывает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). При необходимости агентство предоставит специализированные автомобили, чтобы диспансеризацию можно было проводить в малых населенных пунктах, рассказала председатель фонда.