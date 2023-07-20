В Минздраве заявили о постепенном снижении числа новых случаев заболевания гепатитом С

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням ведомства Владимир Чуланов напомнил, что исходами хронического гепатита С являются тяжелые осложнения, такие как цирроз печени или рак

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около 34 тыс. новых случаев заболевания гепатитом С выявлено в России в 2022 году, динамика по снижению заболеваемости положительная, но еще есть над чем работать. Об этом сообщил в четверг главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"Начиная с 2009 года у нас постепенно число новых случаев хронического гепатита С, которые выявляются, оно постепенно снижается. Самое высокое [количество] было в 2009 году - 41 случай на 100 тыс. населения и к 2019 году снизилось до 31 случая на 100 тыс. населения. <...> В 2022 году этот [показатель] был 23 случая на 100 тыс. населения, что в абсолютных цифрах составляет около 34 тыс. вновь выявленных случаев хронического гепатита С. С одной стороны, мы видим такую положительную динамику по снижению, с другой стороны, в абсолютных цифрах действительно это пока еще очень большие цифры", - сказал он на пресс-конференция ко Всемирному дню борьбы с вирусным гепатитом, который отмечается 28 июля.

Чуланов напомнил, что исходами хронического гепатита С являются тяжелые осложнения, такие как цирроз печени или рак. "Очень важно направить усилия на борьбу с этим заболеванием, потому что это внесет большой вклад в том числе и в выполнение указа президента <...> о национальных целях, где нам к 2030 году необходимо достичь средней продолжительности жизни в 78 лет", - сказал он.

При этом эксперт заверил, что за прошедший год Россия сделала большой шаг вперед в борьбе с хроническим гепатитом С, в частности благодаря вниманию к проблеме со стороны президента и правительства. "У нас приняты клинические рекомендации по лечению пациентов с хроническим гепатитом С, которые абсолютно соответствуют всем международным стандартам. <...> Правительство приняло распоряжение, которым был утвержден план борьбы с хроническим гепатитом С до 2030 года - это значит, что у нас есть дорожная карта до 2030 года, как нам двигаться вперед", - заключил Чуланов.