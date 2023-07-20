20 июля, 11:23
Военная операция на Украине

В СПЧ рассказали о гибели почти 9 тыс. мирных жителей в ДНР с 2014 года

В их числе 228 детей, отметила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Шишкина

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Почти 9 тыс. мирных жителей погибли на территории Донецкой Народной Республики с 14 апреля 2014 года, в том числе 228 детей. Об этом сообщила журналистам депутат Народного совета ДНР, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елена Шишкина.

"Всего с 14 апреля 2014 года по сегодняшнее утро погибли 8 988 гражданских жителей, в том числе 228 детей", - сказала Шишкина.

Ранено было за этот период 2,6 тыс. человек, в том числе 792 ребенка, добавила она. 

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