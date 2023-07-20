Дума разрешила Росздравнадзору проверять достоверность данных о медорганизациях в ЕГИСЗ

Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта, закон об основах охраны здоровья дополнили нормой, разрешающей обучающимся в ординатуре по укрупненной группе специальностей "Клиническая медицина" заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью на должностях врачей-стажеров

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, расширяющий полномочия Росздравнадзора в сфере контроля за достоверностью информации, внесенной в единую государственную информационную систему в области здравоохранения (ЕГИСЗ). Эта система содержит сведения о медицинских организациях и медработниках.

Проект этого закона был внесен правительством РФ в мае 2023 года и принят в первом чтении в июне. Документ разработан во исполнение поручений президента РФ по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

В соответствии с принятым законом Росздравнадзор получил новые полномочия по проверке соблюдения органами государственной власти субъектов РФ порядка (в том числе полноты, достоверности, актуальности внесенных сведений) и сроков предоставления информации в ЕГИСЗ.

Кроме того, согласно поправкам ко второму чтению, закон об основах охраны здоровья дополнен новой нормой, разрешающей обучающимся в ординатуре по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина" заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью на должностях врачей-стажеров.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 апреля 2024 года.