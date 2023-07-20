КС предписал законодателю определить порядок оплаты услуг судебных экспертов

Законодателям надлежит внести соответствующие изменения и обеспечить судэкспертам гарантии получения ими оплаты вне зависимости от финансового состояния сторон разбирательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ), рассмотрев жалобу экспертно-криминалистического центра, пришел к выводу о наличии пробелов в законодательстве, регулирующем привлечение судебных экспертов к процессам в судах общей юрисдикции и оплату их услуг. Законодателям надлежит внести соответствующие изменения и обеспечить судэкспертам гарантии получения ими оплаты вне зависимости от финансового состояния сторон разбирательства, следует из опубликованного в четверг постановления КС.

"Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование изменения, направленные на решение вопроса о проведении экспертизы без предварительного внесения денежной суммы на ее оплату только в случаях, когда это объективно необходимо, а также на обеспечение гарантий получения платы за проведенную экспертизу в соответствии с правовыми позициями, выраженными в настоящем постановлении", - говорится в тексте.

Жалоба судебных экспертов

Поводом для проверки положений Гражданского процессуального кодекса РФ (аб. 2 ч. 2 ст. 85, ст. 96, ст. 97 и ч. 6 ст. 98), регулирующих порядок привлечения судэкспертов к разбирательствам и оплаты их услуг, стала жалоба АНО "ЭКЦ "Судебная экспертиза".

Летом 2016 года АНО экспертный центр провел экспертизу, назначенную судом по инициативе истца в ходе разбирательства. Предварительной оплаты при этом внесено не было. Расходы на экспертизу были взысканы с ответчика. Однако, оказалось, что у ответчика нет ни средств, ни имущества для погашения задолженности. Итог - эксперты не получили положенную им оплату.

Экспертный центр решил обжаловать действия суда и обратился с иском к Судебному департаменту в арбитраж. Однако, там заявителю отказали, сославшись на невозможность привлечения ответчика к оплате при отсутствии у него такой возможности. Вышестоящие суды также отказали центру в удовлетворении требований.

Заявитель обратился с жалобой на положения ГПК РФ в Конституционный суд, обратив внимание на то, что в судебной практике складывается ситуация двойных стандартов - те эксперты, которые работают по поручению арбитражного суда, - гарантировано получают вознаграждение, поскольку необходимые средства вносятся на счет этого суда до проведения экспертизы. В судах же общей юрисдикции эксперты работают без внесения денег на депозит и не получают оплаты, когда ответственное лицо не может этого сделать. При этом отказаться от выполнения экспертизы, назначенной судом, эксперты не могут.

Решение КС

Судьи КС РФ напомнили, что эксперты, которым поручена экспертиза, действительно не в праве уклониться от выполнения своей работы в судебном процессе. По общему правилу оплата эксперта вносится одной из сторон до проведения работ. Если же деньги внесены не были, то оплата ложится на проигравшую в суде сторону, в том числе принудительно.

КС РФ обратил внимание на образовавшуюся коллизию в законодательстве: с одной стороны, эксперты обязаны получить оплату за свои услуги, а с другой - участники разбирательства имеют право на проведение экспертизы, даже если у них нет на нее средств.

В текущем виде абзац второй части второй статьи 85 и статья 96 ГПК РФ не соответствуют Конституции РФ, поскольку они не обеспечивают должным образом механизма оплаты услуг экспертов. Законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения. До этого, как предписывает КС РФ, решение о назначении экспертизы должно приниматься только после внесения стороной на счет суда депозита в размере оплаты экспертизы.

Если сумма не вносится ни одной из сторон, суд должен решить, насколько важно проведение экспертизы в этом деле для его справедливого разрешения. В таких случаях суды вправе назначить экспертов по своей инициативе и освободить сторону от оплаты экспертизы, что означает оплату за счет средств бюджета. Если же суд решит, что невнесение оплаты экспертизы представляет собой злоупотребление правом одной из сторон разбирательства, он вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым без ее проведения.

Исходя из всего вышеизложенного, дело АНО "ЭКЦ "Судебная экспертиза" подлежит пересмотру после внесения необходимых для этого изменений в правовое регулирование.