Умер хакер Кевин Митник

Ему было 59 лет

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Один из самых опасных американских хакеров XX века, ставший после выхода из тюрьмы специалистом по информационной безопасности, Кевин Митник умер в возрасте 59 лет в Лас-Вегасе. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

По данным издания, причиной смерти стали осложнения, вызванные раком поджелудочной железы. Митник проходил лечение в медицинском центре Университета Питтсбурга после того, как ему поставили этот диагноз более года назад.

В 1990-х годах он похитил с компьютеров по всей стране тысячи файлов с данными кредитных карт пользователей, нанес ущерб различным компьютерным системам, телефонным сетям. Сотрудники спецслужб США называли тогда Митника "самым разыскиваемым компьютерным хакером в мире". В 1995 году, то есть спустя почти два года нахождения в розыске, Митник был арестован ФБР и обвинен в незаконном получении доступа к телефонным данным и компьютерном мошенничестве.

В 1998 году группа сторонников хакера на несколько часов захватила веб-сайт The New York Times, вынудив администрацию приостановить его работу. Через год Митник признал себя виновным в мошенничестве и был приговорен почти к 10 годам тюремного заключения. Выйдя на свободу в 2000 году, он начал работать консультантом по безопасности, стал писателем и публицистом.