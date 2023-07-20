Четыре телефонные будки 1960-х годов причислили к историческим памятникам Англии

По словам представителя комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии Тома Фоксолла, таких кабинок, "отражающих технологические и культурные особенности Великобритании XX века, сохранилось очень мало, и их необходимо оберегать"

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Четыре телефонные будки К8, расположенные на станциях лондонского метро, внесены в реестр исторических памятников Англии. Об этом в четверг сообщила газета Evening Standard.

По информации издания, министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта включило эти телефонные кабины синего цвета в список объектов, представляющих особый интерес и нуждающихся в охране. Как отметил представитель комиссии по историческим зданиям и памятникам Англии Том Фоксолл, таких кабинок, "отражающих технологические и культурные особенности Великобритании XX века, сохранилось очень мало, и их необходимо оберегать".

Синие телефонные будки К8 были спроектированы в середине 1960-х годов архитектором Брюсом Мартином таким образом, чтобы их было проще ремонтировать и обслуживать, чем предыдущие. С 1968 по 1983 год в Соединенном Королевстве было установлено около 11 тыс. передовых для того времени кабин. В 1984 году их все демонтировали и заменили, кроме примерно 50.

Изобретение телефона-автомата приписывается шотландскому эмигранту в Америке Уильяму Грею и датируется 1889 годом. Самые знаменитые красные телефонные будки в Лондоне появились в 1924 году, когда дизайнер и архитектор Джайлз Гилберт Скотт предложил создать телефонную будку серебристого цвета по форме монумента, а в качестве материала использовать чугун и толстое стекло. По предложению предпринимателей телефонные будки окрасили в красный цвет, чтобы их было лучше заметно в дождливую лондонскую погоду.