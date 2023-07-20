Въезд в Рубежное с 1 августа станет по пропускам или при наличии регистрации в городе

По предварительно оформленному пропуску въехать смогут в том числе торговые представители и сотрудники предприятий, а также жители ЛНР, следующие в налоговую инспекцию

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Въезд в Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР) с 1 августа будет только по пропускам или при наличии регистрации на территории города, сообщила пресс-служба правительства ЛНР в Telegram-канале.

"Пропускной режим въезда в Рубежное начнет действовать с 1 августа 2023 года. <…> Срок для оформления пропусков для въезда в город <…> установлен до 31 июля 2023 года. Срок действия пропуска длительностью 31 день (с 1 августа 2023 года)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с полуночи 1 августа въехать в Рубежное можно будет только при наличии регистрации в городе или при наличии пропуска, предварительно оформленного в мэрии Рубежного. По предварительно оформленному пропуску въехать в город смогут торговые представители и сотрудники предприятий Рубежного. Также разрешен въезд жителям ЛНР, следующим в налоговую инспекцию, "при условии предъявления на блокпостах пакета документов для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя". По предварительному согласованию с администрацией Рубежного въехать в город могут автомобили, доставляющие гуманитарный груз, и "сопровождающие его граждане". При этом въезд в Рубежное служб такси, водители которых не имеют регистрации в городе, запрещен.

Рубежное был освобожден весной 2022 года в ходе проведения Россией специальной военной операции. На данный момент город находится в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.