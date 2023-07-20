Кабмин установил экспериментально-правовой режим в сфере цифровой медицины

Согласно постановлению, такой режим в том числе направлен на расширение возможностей телемедицины при обращениях пациентов по поводу оказания им медпомощи при заболеваниях, диагноз которых был установлен ранее на очном приеме лечащего врача

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российское правительство установило экспериментально-правовой режим в сфере цифровых инноваций в области медицины и утвердило его программу. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, экспериментальный режим устанавливается в сфере цифровых инноваций по направлению медицинской деятельности, в том числе с применением телемедицинских технологий и технологии сбора и обработки сведений о состоянии здоровья и диагнозах граждан.

Согласно постановлению, такой режим направлен на расширение возможностей телемедицины при обращениях пациентов по поводу оказания им медпомощи при заболеваниях, диагноз которых был установлен ранее на очном приеме лечащего врача, а также при продолжении лечения по выбору пациента другим врачом той же больницы при условии, что стаж работы по специальности этого врача составляет не менее семи лет.

При этом документом определяются случаи, когда оказание медицинской помощи в рамках установленного режима воспрещается. К ним относятся: недостижение пациентом возраста 18 лет; проведение медицинских телеконсультаций в рамках медосмотров, медицинских освидетельствований и экспертиз; проведение телеконсультаций для больных инфекционными заболеваниями; выявление врачом заболеваний, требующих оказания срочной или неотложной помощи.