В Дагестане планируют установить региональные компенсации за ранения в зоне СВО

Первый заместитель председателя правительства республики Руслан Алиев предложил осуществлять выплаты за счет регионального бюджета

МАХАЧКАЛА, 20 июля./ТАСС/. Власти Дагестана установят выплату за полученные ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в правительстве региона.

"В Дагестане установят выплату за полученные ранения в зоне СВО", - говорится в сообщении. Об этом в ходе заседания правительства Дагестана рассказал первый заместитель председателя правительства республики Руслан Алиев. Он сообщил, что в адрес руководства республики поступают обращения от бойцов с просьбой рассмотреть возможность установления региональной компенсации за полученное в зоне СВО ранение.

Отмечается, что многие регионы уже приняли соответствующие решения. "И в этой связи у меня следующее предложение: будет правильным установить аналогичную выплату и в Дагестане - за счет республиканского бюджета", - приводятся в сообщении слова Алиева.