В Забайкалье ищут средства на возобновление социально значимых перелетов

Речь идет о полетах из Читы в Краснокаменск, Мензу, Кыру, Газимурский Завод, Тунгокочен, Усть-Каренгу и Юмурчен

ТАСС, 21 июля. Правительство Забайкальского края занимается поиском источников финансирования социально значимых внутрирегиональных авиарейсов, которые с сегодняшнего дня отменены из-за израсходованного бюджета на текущий год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

"Внутрирегиональные авиаперевозки выполнялись по специальному тарифу, который позволял жителям края покупать билеты по доступной цене, при этом часть стоимости перелета компенсируется государством. Выделенные для этих целей средства на 2023 год закончились в связи с высоким спросом на перелеты и с повышением самого тарифа, из-за чего стоимость выросла. В настоящее время Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края совместно с региональным Минфином занимается определением источника финансирования для возобновления авиасообщения", - сообщили в пресс-службе.

Накануне компания "Аэросервис" объявила, что с 20 июля приостанавливает полеты по социально значимым маршрутам в Забайкальском крае в связи с отсутствием финансирования.

По информации "Аэросервиса", в прошлом году утвержденные тарифы на эти рейсы оказались убыточными из-за повышения цен на топливо и авиационную технику в течение года. Однако компания выполнила рейсы в полном объеме. В 2023 году региональная служба по тарифам и ценообразованию установила тарифы по этим маршрутам, позволяющие выполнять их безубыточно.

"В течение текущего года авиакомпания неоднократно информировала региональное министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта о возможном прекращении полетов из-за недостатка денежных средств, предусмотренных в бюджете. Авиакомпания "Аэросервис" намерена по-прежнему выполнять рейсы по социально значимым маршрутам Забайкалья в самое ближайшее время, однако, когда это станет вновь возможно, будет известно после принятого решения об увеличении бюджета на авиаперевозки", - говорится в распространенном сообщении авиакомпании.

Речь идет о полетах из Читы в Краснокаменск, Мензу, Кыру, Газимурский Завод, Тунгокочен, Усть-Каренгу и Юмурчен.