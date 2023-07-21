Москва выставила на торги 15 торговых объектов в парках

Подать заявки на участие в торгах предприниматели могут до 28 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. На территории парков в Таганском и Пресненском районах столицы выставлено на торги 15 нестационарных торговых объектов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба московского департамента по конкурентной политике.

"Победители аукционов смогут открыть в Таганском парке, Детском парке имени Прямикова и в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" кафе и точки быстрого питания, а также установить 11 передвижных тележек с навесами. Размер платы за размещение нестационарных объектов и право торговой деятельности также будет определен в ходе торгов. Подать заявки на участие в них предприниматели могут до 28 июля", - приводятся в тексте слова руководителя департамента Ивана Щербакова.

Так, шесть тележек появятся в Таганском парке, еще четыре - в Детском парке имени Н. Н. Прямикова. Победители торгов смогут использовать их для продажи мороженого, прохладительных напитков, сахарной ваты и кукурузы. Еще одна тележка будет располагаться в зоне отдыха "Красногвардейские пруды". Здесь же предприниматели смогут установить три киоска площадью 10-15 кв. м и открыть в них точки быстрого питания. Кроме того, возле входной группы Верхнего пруда можно открыть круглогодичное кафе в павильоне площадью 55 кв. м.