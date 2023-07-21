Госдума ужесточила требования к проведению общего собрания жильцов многоквартирного дома

Депутаты разрешили проводить такие мероприятия только одному из собственников квартир или представителю управляющей компании

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который разрешает проводить общее собрание собственников квартир в многоквартирном доме (МКД) только одному из собственников или представителю управляющей компании.

Документ был внесен на рассмотрение палаты в январе 2023 года группой депутатов Госдумы, в I чтении инициативу приняли 25 мая, во втором - 20 июля. Закон вносит изменения в Жилищный кодекс РФ. Действующие нормы позволяют при проведении общего собрания собственников помещений в МКД в заочной форме определить в качестве администратора такого собрания как физическое лицо, так и юридическое. "При этом идентифицировать конкретное лицо, которое принимает от собственников помещений письменные решения по вопросам повестки общего собрания и вносит данные в государственную информационную систему ЖКХ, региональную информационную систему или иные информационные системы, невозможно", - говорится в пояснительной записке.

Закон излагает пункт 3.3 части 2 статьи 44 в новой редакции, согласно которой к компетенциям собственников квартир в МКД относится выбор лица из числа собственников или представителя управляющей компании, кто будет уполномочен созывать общее собрание и использовать информационную систему ЖКХ для заочного голосования.

"Предлагаемая конструкция позволит ужесточить требования к порядку проведения общего собрания, повысит степень заинтересованности в принятии решения строго в рамках действующего законодательства с учетом интересов собственников помещений и даст возможность идентифицировать лицо, которое будет нести ответственность за соответствие введенных им данных по вопросам повестки общего собрания", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, закон предусматривает, что заочное голосование опросным путем может проводиться как в бумажном виде, так и в электронной форме. Как пояснял ТАСС эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук, при заочном голосовании устанавливаются сроки и место для передачи бюллетеней жильцов. Он также добавил, что при проведении онлайн-собрания жильцы смогут проголосовать через МФЦ, если регион примет решение об оборудовании специального рабочего места и специалиста, который поможет голосовать через интернет.