В Кронштадте открыли экспериментальный капонир XIX века

Торжественное открытие состоялось на кронштадтском форте "Риф"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Экспериментальное оборонительное сооружение конца XIX века в Кронштадте - капонир с дистанционным управлением орудиями, который более 100 лет был скрыт под земляной насыпью, стал доступен для посещения и дальнейшего изучения. Торжественное открытие обнаруженного в 2022 году исторического объекта состоялось на кронштадтском форте "Риф", передает корреспондент ТАСС.

"Когда читаешь исторические справки про Кронштадт, понимаешь, что сам Кронштадт - это эксперимент. Здесь мы встречаемся с объектами, которые нигде больше не присутствуют не только в России, но и в мире. Удивительное открытие, которое добавило еще один штрих в этот объект, капонир, который тоже был экспериментом. Этот объект был, можно сказать, случайно обнаружен. О нем безусловно были упоминания в исторических архивных материалах, но никто не предполагал, что он сохранился", - сказал на церемонии открытия первый заместитель председателя комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) Алексей Михайлов.

Бетонно-железный капонир был построен на инженерном полигоне острова Котлин в 1892 году под руководством штабс-капитана Л. П. Капицы (отца ученого-физика П.Л. Капицы). В этом фортификационном сооружении округлой формы, построенном из бетона и железа, была опробована практика дистанционного управления огнем из двадцати орудий одновременно.

"Этот капонир, который был обнаружен здесь в прошлом году, является самым уникальным и экзотическим сооружением. Он экспериментальный во всех смыслах: здесь экспериментальная конструкция и совершенно необычные вооружения. Площадь каземата всего пять квадратных метров - и в этот каземат установили 20 орудий, которые неподвижно вмурованы в стены в три яруса. Разумеется, вести стрельбу из 20 пушек совершенно невозможно человеку, находясь в таком помещении, потому способ стрельбы из этого капонира был также экспериментальным - удаленный, по проводам: к каждому орудию подходил свой проводок, и откуда-то с наблюдательного пункта вне этого сооружения оператор активировал одно за другим 20 орудий", - рассказал журналистам историк, исследователь истории Кронштадтской крепости Станислав Воробьев.

По его словам, на инженерном полигоне в Кронштадте строились и испытывались железобетонные и кирпичные сооружения, и далее принималось решение, внедрять их в массовую практику, или нет. "По результатам опытов решили, что это не вариант для массового использования, поэтому капонир так и остался в единственном числе - опытный экземпляр, который в серию не пошел. А когда здесь строился форт в 1911 году, его просто закопали - он попал в земляную обсыпку одного из сооружений форта", - отметил Воробьев.

Долгое время не было известно, в каком виде сооружение осталось, но оказалось, что инженеры закопали его со всем вооружением, что обеспечило капониру высокую сохранность и историческую подлинность.

Памятник федерального значения

Форт береговой "Риф" - объект культурного наследия федерального значения. В архивных фондах была информация о наличии на территории форта законсервированных фортификационных сооружений. Под контролем КГИОП проведены научно-исследовательские работы, в результате которых наличие капонира подтвердилось.

В дальнейшем планируется выполнение работ по консервации объекта культурного наследия и приспособлению его под музейные цели.