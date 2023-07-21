Казахстан предупредил о ремонте на российском пункте пропуска "Бугристое"

Ремонтные работы продлятся с 27 июля по 25 августа

АСТАНА, 21 июля. /ТАСС/. Ремонт дорожного полотна планируется с 27 июля по 25 августа на автомобильном пункте пропуска "Бугристое" в Челябинской области на границе России с Казахстаном. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

"C 27 июля по 25 августа 2023 года на автомобильном пункте пропуска "Бугристое" Российской Федерации напротив пункта пропуска "Кайрак" Республики Казахстан планируется проведение ремонта полотна. В этой связи возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур", - говорится в сообщении.

В качестве альтернативных вариантов пересечения государственной границы через Костанайскую область в ведомстве предложили другие пункты пропуска. "С учетом сложившейся ситуации рекомендуем заблаговременно планировать маршруты движения", - пояснили в комитете.

Ранее в пресс-службе управления дорог "Южный Урал" сообщили журналистам, что затор из автомобилей образовался на границе с Казахстаном в Челябинской области. Его появление не связано с дорожными работами. Позже в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону информировали, что скопление транспортных средств в пункте пропуска "Бугристое" на границе России с Казахстаном образовалось из-за сезонного увеличения объема перевозок.