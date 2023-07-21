Хуснуллин сообщил об обеспечении почти 88% россиян качественной питьевой водой

Вице-премьер РФ отметил, что это стало возможным благодаря успешной реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Качественной питьевой водой удалось обеспечить почти 88% жителей России благодаря успешной реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил в пятницу заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Благодаря успешной реализации проекта на сегодняшний день удалось обеспечить качественной питьевой водой порядка 87,9% жителей страны, а для городского населения этот показатель составляет уже 94,3%", - приводит сайт правительства слова Хуснуллина.

По информации вице-премьера, за четыре с половиной года, с момента запуска федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда", в 79 регионах России введено в эксплуатацию 824 объекта водоснабжения. Это и строительство новых, и реконструкция действующих объектов с использованием современных технологий водоподготовки. Регионы с наиболее высокой долей обеспеченности граждан качественной водой - Камчатский край и Магаданская область (по 98,8%), Кемеровская область (98,4%), Оренбургская область (98%), Пензенская область (97,3%) и Республика Северная Осетия - Алания (97%).

Кроме того, по информации сайта правительства, с 2019 года существенно улучшили свои позиции Республика Тыва, Оренбургская область, Республика Бурятия, Чеченская Республика и Республика Северная Осетия - Алания. В этих регионах за четыре с половиной года суммарно построено 56 объектов питьевого водоснабжения, что позволило обеспечить качественной питьевой водой свыше 477 тыс. жителей.

В свою очередь, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что в первом полугодии 2023 года введено в эксплуатацию 30 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в 17 регионах для подачи качественной питьевой воды жителям 35 населенных пунктов. "Темпы запуска в эксплуатацию новых объектов в этом году на 30% выше, чем в прошлом: за шесть месяцев 2022 года был введен 21 объект программы "Чистая вода",- приводится в сообщении его комментарий.

Среди самых масштабных объектов, которые запустили в 2023 году, - построенный в городе Нефтегорске Самарской области Ветлянский артезианский водозабор. Замена 18,9 км магистрального водовода позволила обеспечить бесперебойным и качественным водоснабжением почти 10 тыс. человек. Кроме того, модернизирована система водоснабжения поселка Пограничного Приморского края, благодаря чему качественную питьевую воду получили более 10 тыс. человек.