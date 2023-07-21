В Италии намерены издать монографию "История Украины", подготовленную авторами из России

По мнению издателя Сандро Тети, такая серьезная и исторически обоснованная публикация служит распространению знания об истинной истории, которая неведома западной публике

РИМ, 21 июля. /ТАСС/. Вышедшую в 2023 году монографию "История Украины", подготовленную коллективом авторов под руководством директора Фонда исследования проблем демократии, кандидата политических наук, профессора РГГУ Максима Григорьева, намерены перевести на итальянский и издать в Италии. Том, в котором через призму исторического процесса рассматривается политика, направленная со времен Речи Посполитой на отрыв Украины от России и формирование там "анти-России", уже переведен на английский.

Идея принадлежит итальянскому издателю Сандро Тети, который в пятницу устроил презентацию книги для итальянской общественности. По его убеждению, такая серьезная и исторически обоснованная публикация служит распространению знания об истинной истории, которая неведома западной публике, а также во многом подвергнута цензуре со стороны центральных западных СМИ. "Мне кажется, в Италии нужно познакомить с этой книгой, в первую очередь ради полной исторической правды. Нельзя иметь мнение о чем-то, имея только один угол зрения. В этой книге это делается очень серьезно, в академической манере, с привлечением достоверных источников. Нынешние публикации в Италии - это в основном мнения, нам катастрофически не хватает фактов. Этот материал полезен тем, кто хочет действительно понять природу происходящего", - сказал Тети в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он также отметил, что на данный момент на итальянском языке нет никаких исторических материалов, которые бы в академической манере описывали украинскую историю. Тети надеется издать книгу до конца года.

Издатель, хорошо знающий Россию и всю территорию бывшего Советского Союза, а также Балканский регион, не в первый раз издает альтернативную западному мейнстриму литературу. Так, ранее вышел написанный разными авторами сборник статей по разным аспектам и предпосылкам украинского конфликта "Война на Украине. Причины, последствия, предыстория". Это издание, в котором собраны эссе авторитетных итальянских историков, политологов, дипломатов, журналистов, также призвано представить наиболее широкий взгляд на конфликт на Украине, охватывая анализ как историко-социального характера, так и актуальных событий, которые освещаются западными СМИ со значительными искажениями.

В итоге получилось емкое осмысление украинского кризиса с учетом разных исторических аспектов, в котором фигурируют князь Олег и патриарх Филарет, казаки и красногвардейцы, Партия регионов и батальон "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией). Рассказывается о реабилитации Степана Бандеры и других коллаборационистов нацистов, распаде СССР, подъеме и неограниченной власти украинских олигархов, о роли Вашингтона, Москвы и Брюсселя. Многие замалчиваемые и неизвестные на Западе эпизоды истории, которые сейчас Киев пытается переписать, фальсифицируя факты, приведены и в монографии, которую надеется издать Тети.