Эксперты считают нужным создать индекс благополучия для стран евразийского пространства

По мнению старшего научного сотрудника Института социологии РАН Игоря Задорина, современные индексы, созданные на Западе, не дают точной оценки уровня благополучия жителей этих стран

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Создание нового индекса по оценке уровня благополучия жителей стран евразийского региона, при расчете которого будут учитываться культура и ценности их населения, позволит более точно измерять отношение людей к своему благосостоянию. Индекс поможет проводить комплексные социологические исследования и выстраивать политику по повышению благосостояния граждан евразийских стран, сообщили ТАСС эксперты-социологи.

"В сложившихся геополитических условиях экспертам-социологам из России совместно с учеными из дружественных стран евразийского пространства, нужно создать новый Евразийский индекс благополучия, при расчете которого будут учитываться культурные и исторические особенности наших стран. Мы сможем точнее оценивать отношение людей к своему благополучию, что даст возможность донастраивать политику по повышению уровня благополучия жителей наших евразийских стран", - сказал старший научный сотрудник Института социологии РАН, член совета международной ассоциации "Евразийский мониторинг" Игорь Задорин.

По мнению эксперта, современные индексы, созданные на Западе, не дают точной оценки уровня благополучия жителей стран евразийского пространства. Их внутреннее содержание и структура нацелены на западный менталитет и стиль жизни, поэтому они не дают точной и объективной оценки уровня благополучия евразийских стран. Формирование рейтинга для евразийских стран является вызовом для российских ученых и исследователей в сфере социологии. Появление такого рейтинга откроет возможности для разработки системных измерений благополучия на евразийском пространстве.

В свою очередь, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области, директор международного дискуссионного клуба "Диалог" Вячеслав Картухин отметил, что в Евразийский индекс благополучия в перспективе можно подключить страны БРИКС. "Россия остается важным игроком научного пространства Евразии, а наши ученые-социологи могут сыграть лидирующую роль в разработке нового индекса благополучия для наших стран. Мы сможем использовать собственную методику, не оборачиваясь на индексы западных стран. В дальнейшем такой индекс можно предложить нашим партнерам по БРИКС", - сказал он.

Стартовой площадкой для разработки такого рейтинга, как добавил Картухин, может стать международный дискуссионный клуб "Диалог", в котором участвуют руководители ведущих вузов, ученые и эксперты из России, Китая, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Формат клуба, как отметил его руководитель, позволяет вести открытые дискуссии между ведущими учеными дружественных России стран на международном уровне и перенимать положительный опыт коллег. "Именно в этом формате нам будет удобнее начать обсуждение идеи по созданию такого индекса. В 2024 году заседание клуба будет приурочено к 1000-летию Суздаля и будет посвящено теме сохранения культурного наследия. Мы рассчитываем расширить состав международных участников за счет присоединения экспертов из Азербайджана и Туркменистана, они уже выразили заинтересованность", - резюмировал собеседник агентства.