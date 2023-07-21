В Домодедове 22 июля откроется парк "Взлет"

Проект благоустройства связал между собой лесопарк с прудом, спортклуб "Авиатор", где был обновлен стадион, и площадь Гагарина

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Благоустроенный парк под названием "Взлет" откроется в городском округе Домодедово в субботу, 22 июля. Об этом сообщил в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Завтра, 22 июля, мы официально откроем долгожданный парк "Взлет" в Домодедове! Неслучайно выбрали такое название - сам округ ассоциируется с самолетами и полетом, а в микрорайоне Авиационный, где расположен парк, исторически живут пилоты, бортпроводники и ветераны авиационной отрасли", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что местные жители отдыхали на территории парка еще с советских времен, однако она не была благоустроена, здесь не было света и лавочек. Преображение пространства началось в декабре прошлого года.

"Здесь появились велодорожки, пешеходные тропинки, детские площадки и спортивный кластер с теннисным кортом, зоной воркаута и тренажерами. Установили фонари, видеокамеры и туалеты. На набережной пруда Лесной сделали зоны для барбекю и пляж, разместили гамаки, навес с качелями. Отсюда открывается вид на взлетающие самолеты", - добавил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что проект благоустройства связал между собой лесопарк с прудом, спортклуб "Авиатор", где был обновлен стадион, и площадь Гагарина. "Также в этом году планируем привести в порядок одноименный лесопарк в деревне Гальчино. Там появится полоса препятствий для занятий кадетов из местной школы", - заключил Воробьев.