В Лондоне британские актеры провели акцию в поддержку бастующих коллег в США

По словам Брайана Кокса, в Соединенном Королевстве должен быть принят закон, жестко ограничивающий использование искусственного интеллекта в индустрии кино

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Десятки британских актеров провели в пятницу акцию в центре Лондона, поддерживая американских коллег, участвующих в массовой забастовке с требованием повышения зарплат и защиты от риска вытеснения живых актеров искусственным интеллектом (ИИ). Как сообщает телеканал Sky News, среди участников акции на площади Лестер-сквер, где традиционно проходят главные лондонские кинопремьеры, были Брайан Кокс, известный по сериалу "Наследники" (2018-2023) и Саймон Пегг, выступавший режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в комедии "Зомби по имени Шон".

"Мы скоро окажемся загнаны в угол, мы уже там, особенно когда речь идет об искусственном интеллекте. Это то, что необходимо пресечь на корню", - заявил журналистам Кокс, по словам которого в Соединенном Королевстве должен быть принят закон, жестко ограничивающий использование ИИ в индустрии кино.

По словам звезды сериала "Корона" (2016-2023) и цикла фильмов о Гарри Поттере Имельды Стонтон, вытеснение людей искусственным интеллектом уже становится "глобальной проблемой, которая не ограничивается Америкой и Англией".

По словам Пегга, наибольшее беспокойство вызывает желание кинокомпаний получить права на использование ИИ-моделей актеров в любых создаваемых продуктах, что может позволить им существенно экономить на гонорарах. Его поддержал исполнитель роли Голлума в трилогии "Властелин Колец" (2001-2003) Энди Серкис, заявивший, что труд актеров стремительно обесценивается.

Ранее американская профсоюзная организация SAG-AFTRA, представляющая интересы примерно 160 тыс. актеров, объявила о начале забастовок после неудачной попытки прийти к соглашению об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Актеры требовали увеличения зарплат и компенсаций за переработки, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Альянс продюсеров утверждает, что предложил актерским профсоюзам "более $1 млрд, что включает в себя повышение заработной платы, пенсионных выплат и взносов на здравоохранение, а также первую в истории трехлетнюю защиту от рисков, в том числе непосредственно связанных с искусственным интеллектом".