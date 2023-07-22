На ВДНХ создали парадную цветочную композицию

Площадь работ составила 560 кв. м

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специалисты обновили цветники и создали парадную цветочную композицию на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"Этим летом на Главной выставке страны обновили цветники - после арки Главного входа и вдоль Центральной и Главной аллей. Общая площадь работ составила 560 кв. м. Теперь гости могут увидеть новую парадную композицию и полюбоваться шалфеем, ячменем и другими растениями при прогулке по выставке", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на ВДНХ проводится постоянный уход за растениями. На сегодняшний день специалисты ВДНХ внимательно следят за тем, в каком состоянии находятся деревья, кустарники, цветы и травы. И один из обязательных этапов ухода - своевременное обновление цветочных композиций, утративших свою декоративность.

Продолжение результата работ по обновлению цветников можно увидеть вдоль аллеи Космонавтов и Главной аллеи. Скабиозу японскую "пинк даймондс" гости увидят на ВДНХ впервые, остальные растения встречаются на территории.

"У павильона №1 "Центральный" теперь расположилась вербена буэнос-айресская, космея дваждыперистая "казанова", георгина, шалфей мучнистый "блю". Также вербену буэнос-айресскую можно увидеть и на Главной аллее. Сегодня все эти растения успешно приживаются и набираются сил для дальнейшего цветения", - добавили в пресс-службе.

Коллекция цветов подобрана таким образом, чтобы парадная зеленая зона у арки Главного входа, а также цветники на Центральной и Главной аллеях надолго сохраняли свою декоративность и радовали посетителей долгое время.