Призерами "Тракторного биатлона" в Удмуртии стали представители Казахстана и Белоруссии

Гости фестиваля также могли наблюдать выступление детского ансамбля, шоу барабанщиков и цирковое представление от детей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Семен Косачев из Воткинского района Удмуртии стал победителем международного заезда на фестивале "Тракторный биатлон" в республике, второе место занял представитель Белоруссии Денис Артюх, третье - представитель Казахстана Николай Сухомлинов, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Правила состязаний на соревнованиях были схожи с классическим биатлоном, однако в рамках этих состязаний участники преодолевали трассу с различными препятствиями на скорость на тракторах. В соревнованиях участвовали не только мужчины, но и женщины.

В женском заезде победила Елена Шерстобитова из Кизнерского района Удмуртии, второе место заняла Софья Антонова, представляющая Удмуртский государственный аграрный университет, третье - Марина Панькова из Воткинского района. У мужчин в региональном заезде победу одержал Семен Косачев из Воткинского района, второе место занял Андрей Камаев из Ижевска, третье - Виталий Вихарев из Пермского края.

Гости фестиваля могли наблюдать не только заезды на тракторах, но и выступление детского ансамбля, шоу барабанщиков, цирковое представление от детей. Также для гостей подготовили мастер-классы по росписи и ткачеству.