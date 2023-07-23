Эксперт: нацисты нанесли Сталинградской области ущерб почти на 358 млн рублей в годы войны

Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев отметил, что сводная справка об ущербе была составлена специальной областной комиссией

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Войска нацистской Германии и ее союзников в годы Великой Отечественной войны нанесли Сталинградской (ныне - Волгоградской) области ущерб почти на 358 млн рублей, сообщил ТАСС директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев. Эти данные музей предоставит на суд по делу о геноциде народов СССР под Сталинградом.

В Волгоградском областном суде рассматривают иск прокурора региона о признании преступлений нацистов под Сталинградом в годы войны геноцидом народов СССР. Ранее в музее-заповеднике "Сталинградская битва" сообщали ТАСС, что предоставят суду материалы о преступлениях нацистов.

"Материальный ущерб, нанесенный армией противника гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям Сталинградской области [в годы Сталинградской битвы], составил 357,9 млн рублей", - сказал Дементьев.

Собеседник агентства отметил, что сводная справка об ущербе была составлена специальной Сталинградской областной комиссией.

В июне дело о признании геноцидом преступлений нацистов под Сталинградом, состоящее из 14 томов, поступило в Волгоградский областной суд по заявлению прокурора Волгоградской области. В пресс-службе судов региона сообщили, что материалы дела содержат сведения о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении не менее 130 тыс. мирных граждан, а также военнообязанных, проходивших службу в рядах Красной армии. 1 августа суд заслушает свидетелей по делу о геноциде народов СССР под Сталинградом.

На территории Волгограда и Волгоградской области (ранее - Сталинграда и Сталинградской области), в период Великой Отечественной войны прошла одна из крупнейших битв по масштабу, длительности и количеству участников. Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками. В 2023 году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве.