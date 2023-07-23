В Кронштадте Путин сфотографировался с желающими

Президент России отметил, что "люди важнее, чем карантин"

КРОНШТАДТ, 23 июля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после посещения Кронштадтского морского собора поговорили с собравшимися на площади около храма людьми.

К Путину подходили собравшиеся и просили сделать фотографии. Президенту пожелали здоровья и благополучия: "Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим".

"Это взаимно", - признался президент.

Желающих пожать руку и сделать фотографию на память было очень много, в том числе и невеста. "А можно с вами сфотографироваться? У нас венчание", - попросила она. "Я вместо жениха?" - тут же пошутил Лукашенко.

Журналисты спросили Путина: "А как же карантин?". "Люди важнее, чем карантин", - ответил он.