Жители двух районов Бурятии получат компенсации за поврежденное градом имущество

Размер материальной помощи составит 10 тыс. рублей на человека

УЛАН-УДЭ, 24 июля. /ТАСС/. Жители Закаменского и Джидинского районов Бурятии, чьи дома повреждены в результате сильного дождя с градом, получат компенсации. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"В населенных пунктах Бургуй, Улекчин и Хуртага Закаменского района выявлено 85 частных домов, где повреждена кровля. <...> Жители получат компенсации из резервного фонда Бурятии", - сообщили в пресс-службе

Как уточнили ТАСС в районной администрации, размер материальной помощи - 10 тыс. рублей на человека.

В Джидинском районе в настоящее время готовится документация для получения пострадавшими от стихии компенсации.

В Минстрое Бурятии добавили, что ремонт социальных учреждений будет проводиться на основании заключений о проведении аварийно-восстановительных работ.

На прошлой неделе на территории Бурятии прошли обильные дожди, в некоторых местностях выпал град размером 2-3 см, осадки повредили несколько десятков зданий - жилые дома и социальные учреждения. В селе Алцак Джидинского района поток воды с гор разрушил несколько строений.