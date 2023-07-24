В ВОЗ считают, что в Европе ежегодно можно предотвратить 20 тыс. смертей от утоплений

По данным организации, это по-прежнему вторая по значимости причина смерти детей в регионе в возрасте от 5 до 14 лет

СТОКГОЛЬМ, 24 июля. /ТАСС/. Не менее 20 тыс. жителей Европейского региона ВОЗ ежегодно тонут, при этом подобные смерти можно предотвратить. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении директора Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ Ханса Клюге накануне Всемирного дня предотвращения утоплений 25 июля.

"В Европейском регионе ВОЗ от утоплений ежегодно погибает около 20 тыс. человек. Это может показаться небольшой долей общего глобального бремени, но это по-прежнему вторая по значимости причина смерти детей в возрасте от 5 до 14 лет", - отмечает Клюге.

По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире непреднамеренно тонет не менее 236 тыс. человек, при этом в показатель не включены случаи, связанные с водным транспортом, экологическими катастрофами, членовредительством или нападением. Поэтому общая цифра может быть выше на 30-50%.

В ЕРБ также обращают внимание на то, что показатели смертности по этой статье в 53 странах региона различаются в 20 раз, при этом в странах к востоку, как правило, они самые высокие. Кроме того, утопление "вызывает широкий спектр несмертельных травм со значительными последствиями для здоровья, начиная от нарушения дыхания из-за вдыхания воды и заканчивая гипоксическими повреждениями головного мозга с пожизненными последствиями". Проблема утопления становится все более заметной в повестке дня в области здравоохранения и безопасности, считают в организации.

Особенности Европы

В ВОЗ отмечают особенности смертности от утопления в Европе. Например, этот показатель среди мужчин в возрасте 30-49 лет является самым высоким среди шести регионов ВОЗ, он больше связан с отдыхом на воде, чем с выживанием.

"Европа также имеет самый высокий уровень потребления алкоголя на душу населения среди всех регионов ВОЗ. Это представляет собой основной фактор риска для всех форм насилия и травм. Алкоголь причинно связан с 26% всех смертей от утопления в Европейском регионе, колеблясь от 3% до более чем 55% в странах региона", - поясняет Клюге.

Он напоминает и о миграционном кризисе и его связью с несчастными случаями на море. "По данным Проекта пропавших без вести мигрантов Международной организации по миграции (МОМ), с момента начала сбора данных в 2014 года в ходе миграции утонуло около 34 тыс. человек. Это составляет 60% всех зарегистрированных смертей, связанных с миграцией, и из них почти четыре из пяти - 76% - произошли в Средиземноморье и Ла-Манше в Европейском регионе ВОЗ", - пишет директор ЕРБ.