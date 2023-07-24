В Калининграде завершат строительство единственного онкоцентра в августе 2023 года

Глава региона Антон Алиханов отметил, что на объекте работают 362 человека, идет запуск вентиляционных систем и сдача готовых помещений

КАЛИНИНГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Единственный в Калининградской области онкологический центр, сроки завершения строительства которого неоднократно переносились, в том числе из-за задержки поставок импортного оборудования, будет готов для эксплуатации к концу августа. Об этом понедельник сообщил глава региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

"Утро понедельника начал на онкоцентре. Получили и начали монтаж компрессорного оборудования для медицинских газов - пришлось искать альтернативу английскому оборудованию, в поставке которого нам в итоге отказали. Документацию по проекту загрузили в экспертизу, это финальные правки, которые позволят нам к концу августа завершить стройку формально и фактически", - написал Алиханов.

Глава Калининградской области также отметил, что все медицинское оборудование смонтировано, сейчас на объекте работают 362 человека, идет запуск вентиляционных систем и сдача готовых помещений, практически завершен фасад.

Онкологический центр, строящийся в поселке Родники под Калининградом, состоит из пяти корпусов, которые возводятся на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов - 77% и 23% соответственно. Изначально центр планировали ввести в эксплуатацию в 2020 году, однако сроки сдачи объекта неоднократно переносились. В последний раз сдача объекта сдвинулась из-за задержки доставки импортного оборудования.