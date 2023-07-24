В Белоруссии могут ввести ответственность за неуведомление об иностранном гражданстве

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун напомнил об обязанности в течение трех месяцев уведомить о наличии иностранных документов в соответствии со вступившими 11 июля в силу поправками в законодательство о гражданстве

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. МВД Белоруссии считает возможным введение ответственности для тех граждан страны, которые в установленные сроки не уведомят о получении ими иностранного гражданства, вида на жительство или любого иностранного документа, предоставляющего право на льготы и другие преимущества. Об этом заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

"На этом этапе административной или какой-то другой ответственности нет. Но если активность граждан по этому вопросу будет не очень высока, то МВД как заинтересованный орган внесет соответствующую законодательную инициативу о введении одного из видов ответственности в отношении тех граждан, которые умышленно не сообщают о наличии у них соответствующего иностранного документа", - отметил представитель МВД в эфире белорусской радиостанции "Столица".

Бегун напомнил, что в соответствии со вступившими 11 июля в силу поправками в законодательство о гражданстве белорусские граждане, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство, документы, подтверждающие иностранные преференции в связи с национальной принадлежностью, политическими взглядами или по другим основаниям, обязаны в течение трех месяцев уведомить о наличии таких иностранных документов. "Мы очень надеемся, что добропорядочные и законопослушные граждане будут соблюдать эту норму закона", - сказал глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии.