24 июля, 14:11

Первый после 10-летнего перерыва рейс вылетел из Рима в Триполи

На борту находился премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба

РИМ, 24 июля. /ТАСС/. Авиасообщение между столицами Италии и Ливии возобновил прямой рейс итальянской авиакомпании ITA Airways. Как сообщила в понедельник пресс-служба Совмина Италии, на борту находился премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба, который возвращался с прошедшей в итальянской столице конференции по вопросам миграции.

"Это прелюдия к запуску нового коммерческого маршрута ближайшей осенью", - уточнили в пресс-службе, подчеркнув, что этот шаг демонстрирует заинтересованность в укреплении сотрудничества с Ливией и в Средиземноморском регионе в целом.

Ранее ливийские представители уже сообщали о готовящемся возобновлении авиасообщении между Италией и Ливией, прерванного более 10 лет назад. 

Теги:
ИталияЛивияДбейба, Абдель Хамид
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