В Хабаровском крае планируют открыть новые глэмпинги

Один из них появится на горном хребте Хехцир

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Запуск нескольких новых глэмпингов планируют в Хабаровском крае, один из них откроется на горном хребте Хехцир. Об этом сообщила ТАСС министр туризма края Екатерина Пунтус.

"С 2022 года мы наблюдаем восстановление предпринимательской активности и высокие показатели по строительству новых туробъектов, включая гостиницы, хостелы, турбазы и другое, новых интересных мест и форм отдыха. Наибольший интерес вызывают глэмпинги, которые, располагаясь в дикой природе, предлагают отдых в комфортных условиях. <...> Ожидаем открытия глэмпингов "Сысоевская слобода" в Беловодье. Также летом ожидаем запуска первых сафари-тентов - глэмпинг "Загород" - в селе Краснореченское. Начато строительство глэмпинга "Крылья" со спа-комплексом на Хехцире", - сказала Пунтус.

В крае действует свыше 110 турбаз и мест отдыха, в том числе 11 глэмпингов, количество которых вдвое увеличилось за последние 2 года. В регионе отмечается большой спрос на глэмпинги. Туристам предоставляют обустроенные домики с панорамными окнами, душем, хорошим интернетом. Многие глэмпинги предлагают гостям рыбалку, катание на квадроциклах, а также снегоходах и лыжах, экскурсии и сплавы по рекам. Цены на отдых в глэмпингах начинаются от 6-7 тыс. рублей в день за дом.

"Загрузка в ряде глэмпингов по краю в выходные дни достигает 100%, а бронирования осуществляются на полгода вперед. И сейчас мы ни в коем случае не говорим, что спрос насыщен, данная форма отдыха находится в самом начале своего развития", - сказала Пунтус.

В конце 2022 года открылся глэмпинг премиум-класса в районе имени Лазо - "Заимка Узалы". В 2023 году открылся глэмпинг "Третьяково поле" в селе Корсаково. Продолжается строительство дополнительных домиков в уже открытых глэмпингах. Строятся и новые турбазы. В 2022 году в селе Елабуга открыли базу "На берегу", в октябре 2023 года откроются домики на базе отдыха "Озеро Хрустальное" в Солнечном районе, сказала министр. Активно развиваются базы в Бикинском районе, в 2024 году откроется комплекс "Хутор Петропавловка" в Хабаровском районе. В первом полугодии 2024 года в Хабаровске откроется вторая часть проекта "Броско" с аквапарком и гостиницей на 170 номеров, строится гостинично-развлекательный комплекс "Выборгский", открываются мини-отели, хостелы.

Пунтус отметила, что в ближайшие 3 года номерной фонд увеличится примерно на 250-300 единиц. Сейчас в крае насчитывается 7,3 тыс. номеров.