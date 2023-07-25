Почти 100 тыс. россиян получили ВНЖ в Турции в 2022 году

Это наибольший показатель среди всех национальностей, которые подавали заявки на этот документ в республике в прошлом году

АНКАРА, 25 июля. /ТАСС/. Лидерами по числу оформлений вида на жительство в Турции в 2022 году стали россияне, тогда этот документ получили почти 100 тыс. граждан России. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник данные Института статистики Турции Turkstat.

Отмечается, что за документом на право на долгосрочное проживание в республике обратились 99 898 россиян. Это наибольший показатель среди всех национальностей, которые подавали заявки на ВНЖ в Турции в прошлом году. На втором месте идут граждане Украины, 32 539 человек из этой страны получили этот документ. На третьем - граждане Ирана (25 997).

Между тем Turkstat отмечает, что по сравнению с 2021 годом число россиян, получивших вид на жительство в Турции, вырос на 77%. Два года назад этим документом обзавелись 22 291 гражданина РФ.