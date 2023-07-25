25 июля, 05:56

Почти 100 тыс. россиян получили ВНЖ в Турции в 2022 году

Chris McGrath/ Getty Images
© Chris McGrath/ Getty Images

Это наибольший показатель среди всех национальностей, которые подавали заявки на этот документ в республике в прошлом году

АНКАРА, 25 июля. /ТАСС/. Лидерами по числу оформлений вида на жительство в Турции в 2022 году стали россияне, тогда этот документ получили почти 100 тыс. граждан России. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник данные Института статистики Турции Turkstat.

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Отмечается, что за документом на право на долгосрочное проживание в республике обратились 99 898 россиян. Это наибольший показатель среди всех национальностей, которые подавали заявки на ВНЖ в Турции в прошлом году. На втором месте идут граждане Украины, 32 539 человек из этой страны получили этот документ. На третьем - граждане Ирана (25 997).

Между тем Turkstat отмечает, что по сравнению с 2021 годом число россиян, получивших вид на жительство в Турции, вырос на 77%. Два года назад этим документом обзавелись 22 291 гражданина РФ. 

Теги:
ТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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