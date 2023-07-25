Госдума дала властям Подмосковья право рассматривать дела о нарушениях правил парковки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что незаконная парковка стала серьезной проблемой для жителей региона

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, по которому органам исполнительной власти Московской области передается право рассматривать дела о нарушениях правил парковки.

Сейчас статьей 23.79 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрено, что органы исполнительной власти Москвы и Санкт-Петербурга рассматривают административные дела о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.

Законопроектом статья дополняется положением о том, что орган исполнительной власти Московской области также сможет рассматривать аналогичные дела.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, "незаконная парковка стала серьезной проблемой для жителей Московской области". "От граждан поступает большое количество жалоб. Недобросовестные автовладельцы паркуются на газонах, перекрывают въезды во дворы, препятствуя проезду пожарных и скорой помощи. Регион просил дать дополнительные полномочия для решения этого вопроса", - сказал он, подчеркнув, что в Москве эта практика доказала свою эффективность.