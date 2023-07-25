МОЭК начала использовать экологичную спецтехнику на природном газе

Эксплуатация газомоторной техники будет содействовать снижению нагрузки на окружающую среду

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты ПАО "МОЭК" начали использовать спецмашины с двигателями на газовом топливе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"ПАО "МОЭК" приступило к эксплуатации первых 12 спецмашин с двигателями на газовом топливе. Для управления транспортом на газомоторном топливе в компании были проведено обучение и аттестация по специальным программам водителей, механиков, инженерного состава и руководителей. Начавшие работу передвижные автомастерские предназначены для доставки персонала, оперативного ремонтного запаса материалов и комплектующих к месту проведения работ", - значится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что эксплуатация газомоторной техники будет содействовать снижению нагрузки на окружающую среду, что особенно актуально при работе в условиях плотной городской застройки Москвы, в том числе во дворах многоквартирных домов. Объем выбросов вредных веществ от такого автомобиля в атмосферу по сравнению с дизельным до 10 раз меньше.

"Использование техники на природном газе позволяет также получить экономический эффект. За счет полного сгорания природного газа в двигателе срок службы двигателя автомобиля увеличивается в 1,5 раза. При этом стоимость одинакового пробега на газомоторном топливе в два раза ниже".