Дагестан впервые получит 115 млн рублей на реализацию молодежной политики

Министр по делам молодежи региона Камил Саидов отметил, что благодаря федеральной поддержке появятся новые молодежные центры и масштабные мероприятия

МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. Дагестан на реализацию молодежной политики в рамках Всероссийского конкурса впервые получит 115 млн рублей. Об этом в прямом эфире ЦУР Дагестана сообщил министр по делам молодежи региона Камил Саидов.

"Дагестанская программа комплексного развития молодежной политики впервые выиграла на Всероссийском конкурсе "Регион для молодых". Мы получили 115 млн рублей. Эту сумму выделила "Росмолодежь" на развитие инфраструктуры и проведение мероприятий, которые будут реализованы в следующем году", - сказал он.

По словам Саидова, благодаря федеральной поддержке в регионе появятся новые молодежные центры и новые масштабные мероприятия.

"Порядка 9 млн выделено Дагестану для развития добровольчества. Все это позволит в следующем году усилить реализацию молодежной политики по всем направлениям", - добавил Саидов.