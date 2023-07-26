Население Японии впервые сократилось во всех 47 префектурах

По информации министерства по административным делам и коммуникациям, сокращение численности граждан зафиксировано в первый раз с 1968 года, когда власти начали вести подобную статистику

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Численность проживающих в Японии граждан страны сокращается 14 лет подряд, в то время как количество постоянно проживающих там иностранцев увеличивается быстрыми темпами. Об этом свидетельствуют данные министерства по административным делам и коммуникациям страны.

По состоянию на 1 января 2023 года в Японии проживало 122,42 млн граждан, что примерно на 800 тыс. меньше, чем годом ранее. При этом сокращение показателя было зарегистрировано во всех 47 префектурах, что произошло впервые с 1968 года, когда власти начали вести подобную статистику. В последние годы в южной префектуре Окинава, а также в Токио отмечался прирост населения.

В 2022 году в стране родились 771,8 тыс. японцев, что является самым низким показателем с 1979 года. При этом число смертей достигло рекордно высокого уровня и составило 1,56 млн человек.

Общая численность населения Японии, включая иностранцев, по данным на январь, составляет 125,4 млн человек, это на 511 тыс. меньше, чем в прошлом году. Количество постоянно проживающих в Японии иностранных граждан за последние три года выросло более чем на 10% и достигло 2,99 млн. Это также стало самым высоким показателем с момента начала ведения подобной статистики в 2013 году.

К 2053 году население Японии, согласно прогнозам, сократится до 100 млн человек, а к 2065 году - до 88 млн, 38% из них будут составлять люди старше 60 лет. Стремительное старение нации наряду с низкой рождаемостью грозит государству массой проблем в ближайшем будущем, отмечают эксперты. К примеру, работающие сейчас японцы в старости могут лишиться выплат в размерах, аналогичных тем, которые получают пенсионеры в настоящее время.